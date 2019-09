Überfall auf Aral-Tankstelle - Kommissar Zufall kommt zur Hilfe

Bei dem Überfall in Maintal ist die Polizei zur rechten Zeit am rechten Ort. Der Räuber stellt sich zudem als alter Bekannter heraus.

Maintal - Bewaffnet verübte ein 23-Jähriger in der Nacht zum Montag in Maintal-Dörnigheim einen Raubüberfall auf eine Aral-Tankstelle in der Kennedystraße. Der maskierte Täter betrat nach bisherigen Ermittlungen gegen 1.45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte die Kassiererin sofort mit seiner Schusswaffe.

Doch in diesem Moment kam Kommissar Zufall dem 23-Jährigen in die Quere: Eine Polizeistreife hielt ebenfalls an der Aral-Tankstelle - nur wenige Augenblicke nachdem der Mann sie betreten hatte.

Maintal: Schuss bei Überfall abgegeben

Als der Maskierte die Uniformierten bemerkte, richtete er seine Waffe in Richtung der Beamten. Einer der Polizisten gab daraufhin einen Schuss ab. Dabei wurde niemand verletzt.

Allerdings wehrte sich der 23-Jährige weiter vehement gegen seine Festnahme. Der Mann schlug einem der Beamten so heftig ins Gesicht, dass dieser anschließend mit Verdacht auf eine Fraktur in ein Unfallkrankenhaus eingeliefert werden musste.

Maintal: 23-jähriger Räuber polizeilich bekannt

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen stellten die Polizisten neben einer Schreckschusswaffe ein weiteres Magazin, ein Schlagring, ein Butterflymesser und eine geringe Menge Drogen sicher. Der 23-Jährige stellte sich bei einer polizeilichen Überprüfung als alter Bekannter heraus. Daraufhin wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Staatsanwaltschaft und Kripo Hanau haben nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zu einer Schussabgabe in Maintal kam es auch Anfang September. Damals ging es nicht so glimpflich aus. Auch zu einem sexuellen Übergriff kam es am Anfang des Monats in Maintal, als ein Perverser einer Frau zwischen die Beine griff.

tom