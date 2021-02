Mann trennt sich Körperteil ab – Notoperation im Krankenhaus

Nachdem er sich seinen Penis im Drogenrausch abgetrennt hatte, musste ein Mann in Mainz notoperiert werden.

Ein Mann aus Mainz hat sich am Montag den eigenen Penis abgetrennt. Im Krankenhaus wird er notoperiert.

Mainz – Ein 47-Jähriger aus Mainz hatte am Montag (23.02.2021) einen besonders ungewöhnlichen Grund, den Notruf zu wählen. Als er gegen 23 Uhr die Rettungskräfte rief, gab er an, sich seinen eigenen Penis abgetrennt zu haben.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei trafen diese tatsächlich einen Mann an, der sein primäres Geschlechtsteil abgetrennt hatte. Außerdem fanden die Beamten Marihuana in der Wohnung. Auf Anfrage teilte die Polizei in Mainz mit, dass man davon ausgehe, dass dieses ursächlich für die Selbstverletzung des 47-Jährigen war. Ob noch weitere Drogen im Spiel waren, ist nicht bekannt.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus in Mainz eingeliefert. Dort wurde notoperiert. Lebensgefahr bestand trotz der schweren Verletzung nicht. (Marcel Richters)

