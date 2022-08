Malzbier-Export aus Hessen deutlich gestiegen

Im vergangenen Jahr ist der Export von Malzbier aus Hessen deutlich gestiegen. Insgesamt seien es rund 11,4 Millionen Liter gewesen, im Vergleich zum Jahr 2020 sei das ein Plus von 11,2 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Der Warenwert habe 10,7 Millionen Euro betragen und damit um 15,6 Prozent höher als im Vergleichsjahr gelegen.