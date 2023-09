Mann bei Personenkontrolle von Polizei angeschossen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein wegen Körperverletzung gesuchter 24-Jähriger ist in Kassel bei einer Personenkontrolle von einem Polizisten angeschossen worden. Kurz zuvor war es am Sonntag in der Nähe zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der das Opfer kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann passte demnach auf die Beschreibung des Täters.

Kassel - Bei einer beabsichtigten Personenkontrolle habe er dann die Polizeibeamten sowie einen eingesetzten Diensthund mit Schlägen und Tritten angegriffen. Der Beamte habe daraufhin von seiner Dienstwaffe Gebrauch gemacht.

Der 24-Jährige erlitt den Angaben nach eine Schussverletzung am Bein. Er sei umgehend ins Krankenhaus gebracht worden. Die Beamten wurden im Gesicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften versorgt. dpa