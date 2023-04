Mann bei Streit schwer verletzt - Täter weiter flüchtig

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 40-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in Frankfurt-Gallus mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt nach der Tat am Freitagnachmittag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen und die Suche nach dem Täter laufen nach Angaben der Polizei von Samstag noch.

Frankfurt/Main - Weitere Hintergründe zur Tat waren zunächst unbekannt.

Im Bereich des Parkdecks des Einkaufszentrums war es nach Angaben der Ermittler aus bislang ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Ein 28-Jähriger sei an der Hand verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Der 40-Jährige habe Verletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitten und sei ebenfalls ins Krankenhaus gekommen.

Bei dem Streit wurde auch mit Pfefferspray gesprüht, was bei einigen Besuchern des Einkaufszentrums zu Reizungen der Atemwege führte. Mehrere Beteiligte hätten im Anschluss zu Fuß die Flucht ergriffen. Nach der Auseinandersetzung waren laut Polizei nur noch die beiden verletzten Männer vor Ort. Die Ermittler räumten und sperrten das Gebäude daraufhin teilweise ab. dpa