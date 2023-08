Mann bei Streit tödlich verletzt

Teilen

„Rettungsdienst“ steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern an einer Tankstelle in Bad Wildungen ist ein 27-Jähriger tödlich verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Mann habe schwere Verletzungen erlitten, wie die Polizei in Korbach am Freitag mitteilte. Am späten Donnerstagabend waren auf dem Tankstellengelände demnach mehrere Männer in Streit geraten, die genaue Zahl war der Polizei zunächst nicht bekannt.

Bad Wildungen - Nach den bisherigen Ermittlungen stach ein 38-Jähriger mit einem laut Mitteilung „messerähnlichen Gegenstand“ auf die 27 und 28 Jahre alten Männer ein. Der mutmaßliche Täter hatte ebenfalls Verletzungen erlitten, er wurde nach der ärztlichen Versorgung festgenommen. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. dpa