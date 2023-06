Mann bei Wohnungsbrand verletzt

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein 58 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Grebenstein (Landkreis Kassel) verletzt worden. Er sei in der Nacht zum Sonntag mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Brandursache werde ermittelt. Eine Schadenshöhe sei nicht bekannt.