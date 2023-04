Mann beim Werkeln an Traktoranhänger eingeklemmt: Stirbt

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Bei Arbeiten an einem Traktoranhänger ist ein Mann im osthessischen Fulda eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Der 79-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Dienstagnachmittag auf seinem Grundstück an dem Anhänger gewerkelt. Dabei sei vermutlich eine Klappe in Bewegung geraten, die ihn am Hals eingeklemmt habe, sagte ein Polizeisprecher.

Fulda - Angehörige hätten den Mann tot aufgefunden. dpa