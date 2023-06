Mann durch Schuss schwer verletzt: 59-Jähriger festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Nachdem in Hanau ein 24-jähriger Mann durch einen Schuss schwer verletzt worden ist, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen 59-Jährigen. Der Mann war nach der Schussabgabe am Dienstagabend unweit des Tatorts vorläufig festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Hanau - Zeugen hatten am frühen Abend Schussgeräusche gemeldet und die Polizei alarmiert, die daraufhin mit zahlreichen Streifen ausrückte. In einem Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses im Hanauer Pioneer Park sei dann der schwer verletzte 24-Jährige gefunden worden. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, der Mann sei nicht in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau. Anhand erster Erkenntnisse vor Ort hätten die Beamten den mutmaßlichen Schützen dann in der Nähe des Tatorts auf der Straße vorläufig festgenommen. Der 59-Jährige hatte sich den Angaben zufolge auf der mutmaßlichen Flucht vom Tatort selbst verletzt, auch er kam in eine Klinik.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen sowie Maßnahmen der Spurensicherung noch am Abend sowie in der Nacht sei auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole, gefunden und sichergestellt worden. Die Hintergründe der Tat sowie das Motiv des Verdächtigen, der die österreichische Staatsangehörigkeit hat, seien derzeit noch unklar. In diesem Zusammenhang werde auch noch über eine richterliche Vorführung des Beschuldigten vor dem Haftrichter des Amtsgerichts Hanau entschieden. Die Kriminalpolizei bat um Zeugenhinweise. dpa