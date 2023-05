Mann fällt im Streit auf Gleise: Von Straßenbahn erfasst

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem handfesten Streit zwischen zwei Männern in Nordhessen ist einer von ihnen auf Schienen gestürzt und von einer Straßenbahn erfasst worden. Der 48-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.

Vellmar - Nach den bisherigen Ermittlungen waren die beiden Männer am Sonntagabend in Vellmar aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten, dabei soll der 48-Jährige seinen Kontrahenten geschlagen und mit einer Nagelschere bedroht haben. Der 36-Jährige soll ihn daraufhin geschubst und getreten haben, er wurde festgenommen. dpa