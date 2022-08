Mann grundlos mit Schlägen und Tritten attackiert

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mit Tritten und Schlägen ist ein Mann in der Wiesbadener Innenstadt attackiert und schwer verletzt worden. Der 37-Jährige sei am Samstagfrüh von einer Gruppe aus fünf bis sechs Menschen heraus zunächst wohl grundlos niedergeschlagen worden, teilte die Polizei Wiesbaden nach ersten Ermittlungen mit. Als der Mann bereits am Boden lag, habe die Gruppe weiter auf ihn eingeschlagen und getreten.

Wiesbaden - Als ein Begleiter dem Mann zu Hilfe eilen wollte, wurde auch dieser angegriffen. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß. Der 37-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, sein 36 Jahre alter Begleiter blieb weitestgehend unverletzt. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben bereits einen Tatverdächtigen festnehmen. dpa