Mann in Kassel mit Schussverletzung gefunden

Teilen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einer Auseinandersetzung in Kassel soll es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einem Schusswechsel gekommen sein. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten seien in der Nacht zum Donnerstag zu einer Tankstelle in der Nordstadt gerufen worden, weil dort Schüsse gefallen sein sollten. Dort trafen die Polizisten den Angaben zufolge auf zwei Männer, von denen einer eine leichte Schussverletzung aufwies.

Kassel - Rettungskräfte hätten ihn ambulant behandelt.

Die unbekannten Täter sollen mit einem Auto geflüchtet sein. Nach ihnen werde gefahndet, hieß es. Die Hintergründe und der Ablauf der Tat sowie die Zahl der Beteiligten seien bislang noch ungeklärt. dpa