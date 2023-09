Mann mit Schälmesser und Tortenheber an Schule festgenommen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Mann mit mehreren Messern ist in einer Schule in Frankfurt festgenommen worden. Ein Zeuge habe den 55 Jahre alten Mann am Dienstagvormittag im Treppenhaus der Schule im Stadtteil Niederrad gesehen und die Polizei alarmiert, wie diese am Mittwoch mitteilte. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass der Mann Schälmesser und einen Tortenheber bei sich hatte.

Frankfurt/Main - Den Angaben zufolge ließ sich der 55-Jährige widerstandslos festnehmen. Er sei in einem verwirrten Zustand gewesen und deshalb in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht worden. dpa