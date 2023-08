Mann nach Verfolgungsjagd mit gestohlenem Auto festgenommen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein 43-Jähriger ist in Frankfurt mit einem gestohlenen Auto vor der Polizei geflüchtet und schließlich festgenommen worden. Der Mann beschädigte auf seiner Flucht unter anderem zwei Autos, wie die Polizei in Frankfurt am Sonntag mitteilte. Der Mann war am Freitagabend ins Visier einer Streife geraten, wie es hieß. Als die Beamten ihn anhalten wollten, sei er davongefahren - unter anderem über zwei rote Ampeln.

Frankfurt - Als er schließlich gestoppt wurde, versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Wie sich herausstellte, war der Mann ohne Fahrerlaubnis in dem gestohlenen Wagen unterwegs. dpa