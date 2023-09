Mann schießt aus Wohnung auf Menschen und Bus

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Mann soll in Kassel aus einer Wohnung auf Passanten und einen vorbeifahrenden Bus geschossen haben. Die Polizei durchsuchte am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus, aus dem nach Zeugenaussagen die Schüsse abgeben wurden, wie sie am Abend mitteilte. Die Ermittler nahmen einen Mann fest und fanden eine Waffe bei ihm. Spuren am Bus ließen nach Polizeiangaben den Schluss zu, dass mit einer Luftdruckwaffe geschossen wurde.

Kassel - Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. dpa