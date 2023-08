Mann schießt mit Luftgewehr auf Kinderbetreuerin

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein junger Mann hat am Freitagvormittag in Wiesbaden mit seinem Luftgewehr auf eine Kinderbetreuerin geschossen. Die 27-Jährige habe einen Bluterguss am Oberschenkel erlitten, teilte die Polizei mit. Sie war vor einer 14-köpfigen Gruppe mit Kindern im Grundschulalter über den Pausenhof einer Schule gelaufen, als sie getroffen wurde. Die Polizei nahm kurz darauf einen 23-Jährigen fest, der aus seiner nahe gelegenen Wohnung geschossen haben soll.

Wiesbaden - Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. dpa