Mann schleudert in Gegenverkehr und stirbt

Teilen

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall im Landkreis Gießen ist ein 35-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer war mit seinem Auto am Donnerstagabend auf der Landesstraße zwischen Allendorf (Lumda) und Londorf aus bislang ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn geraten und ins Schleudern gekommen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er erst auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommendem Auto und dann mit einer Mauer kollidiert.

Gießen - Der Mann wurde demnach so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb. Das Ehepaar in dem anderen Wagen - ein 60-jähriger Mann und eine 45-jährige Frau - kam mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Straße blieb mehrere Stunden gesperrt. dpa