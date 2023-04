Mann soll Wohnung der Freundin als Drogenlager genutzt haben

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Mit einem Geständnis des Angeklagten ist am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess um ein größeres Drogenlager in Frankfurt eröffnet worden. Der heute 34 Jahre alte Angeklagte räumte ein, Anfang 2018 die Wohnung seiner damaligen Freundin umfunktioniert zu haben. Die Polizei fand dort neben mehr als 500 Gramm Kokain auch noch Bargeld, das aus vorangegangenen Drogenverkäufen stammen soll, zwei scharfe Schusswaffen und dazugehörige Munition.

Frankfurt/Main - In der Zwischenzeit war der Mann in die Niederlande geflüchtet, wo er weitere Drogendelikte begangen haben soll. Deshalb erhielt er dort eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren, die er zum Schluss in Deutschland verbüßte. Er habe in niederländischer Haft an zahlreichen Seminaren teilgenommen und wisse mittlerweile um die Gefährlichkeit von Rauschgift, so der Angeklagte. Das Gericht hat noch zwei weitere Verhandlungstage in dem Fall terminiert. dpa