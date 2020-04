Bluttat in Schrebergartenanlage - Mann im Streit getötet 

In einer Schrebergartenanlage in Alsfeld wurde am heutigen Samstag (04.04.2020) ein Mann während eines Streits getötet. (Symbolbild)

Im mittelhessischen Alsfeld wurde ein Mann in einer Schrebergartenanlage im Streit getötet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Alsfeld und die Staatsanwaltschaft Gießen.

Alsfeld - In einer Kleingartenanlage in Alsfeld wurde am heutigen Samstag (04.04.2020) gegen 13:30 Uhr ein 47-jähriger Mann getötet. Ein 37-jähriger Mann, der dringend tatverdächtig ist, konnte noch am Tatort von der Polizei festgenommen werden.

Schreibergartenanlage in Alsfeld: Streit endet in Bluttat

Sowohl der getötete als auch der festgenommene Mann stammen aus der mittelhessischen Stadt Alsfeld im Volgelsbergkreis. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fügte der festgenommene 37-jährige Alsfelder dem Opfer im Rahmen eines Streits tödliche Verletzungen zu.

Tötungsdelikt in Alsfeld: Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die Kriminalpolizei Alsfeld und die Staatsanwaltschaft Gießen ermitteln nun in diesem Fall. Der Tatort wurde bereits wegen der notwendigen Spurensicherung abgesperrt. Aktuell werden Zeugenbefragungen durchgeführt um das Geschehene rekonstruieren zu können. Wie und warum es zu dem Tötungsdelikt kam, es momentan noch unklar.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

