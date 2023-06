Mann stürzt mit E-Rad und wird schwer verletzt

Verkehr

Ein 53 Jahre alter Mann ist in Roßdorf (Kreis Darmstadt-Dieburg) mit seinem Elektro-Fahrrad gestürzt und schwer verletzt worden. Er sei aus noch ungeklärter Ursache mit einem ordnungsgemäß geparkten Transporter kollidiert und auf die Fahrbahn gefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er musste nach dem Unglück am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Roßdorf - Ein Sachverständiger soll nun den Unfallverlauf klären. Die Polizei sucht Zeugen. dpa