Mann tot aus See bei Baunatal geborgen - Todesumstände noch unklar

Einsatz am Leiselsee bei Baunatal (Kreis Kassel): Kräfte von Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich, in dem die Leiche des Mannes gefunden wurde ab.

In einem See bei Baunatal (Kreis Kassel) ist ein Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei konnte bislang keine Angaben zur Todesursache machen.

Baunatal – Nur noch tot konnten Feuerwehr, Polizei und Notarzt am Freitag gegen 14.30 Uhr einen Mann aus dem Baunataler Leiselsee bergen (Kreis Kassel). Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 62 Jahre alten Mann aus Baunatal.

Die genauen Umstände seines Todes seien noch ungeklärt, so der Sprecher. Konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

Wasserleiche im Kreis Kassel gefunden: Ermittlungen dauern an

Um 14.27 Uhr ging der Alarm bei den Rettungskräften ein. Eine leblose Person sei im Wasser entdeckt worden, so Matthias Mänz. Im Einsatz waren daraufhin die Baunataler Feuerwehr mit knapp 20 Frauen und Männern, Kräfte der Polizei sowie die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 7 aus Kassel.

Einige Feuerwehrleute kamen direkt von einem Verkehrsunfall im Baunataler Stadtteil Hertingshausen auf dem Rückweg zum Leiselsee.

Die Feuerwehr sperrte anschließend die Wege zu dem Uferbereich am See ab. Beamte der Kriminalpolizei begannen mit der Spurensicherung. „Die Ermittlungen dauern an“, sagt der Polizeisprecher abschließend.

Wasserleiche im Kreis Kassel gefunden: Weitere Fälle

Erst vor rund einem Jahr wurde im Kreis Kassel in Niestetal-Sandershausen eine Leiche in der Fulda entdeckt. Die Identität des Opfers konnte mittlerweile geklärt werden. Ein Angler hatte den Körper am Ufer gefunden. Die Ursache für den Tod des 40 Jahre alten Mannes aus Kassel konnte allerdings nicht geklärt werden.

Ein paar Monate zuvor war eine Seniorin tot aus der Fulda in Spiekershausenim Kreis Kassel geborgen worden. Auch in diesem Fall konnte die Identität der 74 Jahre alten Frau geklärt werden. Aber ob es ein Unfall oder Fremdverschulden im Spiel war, kann die Polizei nicht sagen.

Erst kürzlich wurde in Nordhessen bei Schwalmstadt eine Leiche aus der Schwalm geborgen. Ein Kanufahrer hatte den leblosen Körper entdeckt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.