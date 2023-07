Mann von sechs Unbekannten mit Waffen bedroht und ausgeraubt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Sechs Unbekannte haben einen Mann in Frankfurt mit Waffen bedroht und ausgeraubt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, saß der 49-Jährige in der Nacht auf Sonntag auf einer Parkbank in der Innenstadt, als plötzlich sechs Personen auf ihn zukamen und ihn umkreisten. Zwei der Täter sollen ihn mit einem Messer sowie einem Reizstoffsprühgerät bedroht und seine Wertsachen gefordert haben.

Frankfurt/Main - Der 49-Jährige habe daraufhin seine Tasche mit Geldbörse und Handy ausgehändigt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt. dpa