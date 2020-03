Marburg: Bus fährt in Apotheke - Mindestens 16 Verletzte

In Marburg ist ein Linienbus in eine Apotheke gefahren. Es gab viele Verletzte.

In Marburg ist ein Bus in eine Apotheke gefahren. Mindestens 16 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Am Freitag ist es zu einem schweren Unfall mit einem Linienbus gekommen. Gegen 16.35 Uhr ist ein Linienbus in eine Apotheke in Marburg gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, stand der Linienbus nach ersten Erkenntnissen zunächst an der Bushaltestelle am Südbahnhof und setzte sich dann in Bewegung. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam der Bus nach dem Anfahren und einer zurückgelegten Strecke von etwa 30 Metern von der Straße ab und fuhr mit der Front in die Schaufenster einer Apotheke. In der Apotheke wurde niemand verletzt. Die Statik des Gebäudes ist nach entsprechender Prüfung offenbar nicht beeinträchtigt.

Unfall Marburg: Zwei Verletzte in stationärer Behandlung

Nach bisherigem Wissen erlitten 16 Fahrgäste des Busses bei dem Unfall Verletzungen. 13 von ihnen kamen nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser, zwei davon verbleiben stationär. Alle Verletzten waren ansprechbar, für keinen besteht Lebensgefahr. Die Fahrgäste erlitten überwiegend Prellungen und Schnittverletzungen. Bei Zweien besteht der Verdacht auf Brüche.

Der 50 Jahre alte Fahrer des Gelenkbusses blieb unverletzt. Bei ihm ergaben sich keine offensichtlichen Hinweise auf einen Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss.

Insgesamt 10 Rettungswagen und 2 Notärzte versorgten die Verletzten am Unfallort. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden jenseits von 100.000 Euro aus.