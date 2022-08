Fahndung nach Überfall auf Bäckerei: Wer erkennt diesen Mann?

Von: Sebastian Richter

Ein Mann überfällt in Marburg eine Bäckerei, der Täter kommt davon. Die Polizei richtet sich bei der Fahndung an die Bevölkerung.

Marburg – Nach einem Überfall auf eine Bäckerei sucht die Polizei nach Zeugen. Dafür hat sie Bilder des Täters veröffentlicht, die von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden.

Der Überfall auf die Bäckereifiliale in der Biegenstraße in Marburg ereignete sich bereits am 7. August. Ein Mann hatte damals versucht, Geld zu stehlen. Dabei bedrohte er die beiden Angestellten mit einem Messer. Letztlich flüchtete der Täter ohne Beute, nachdem die Mitarbeiter die Polizei informiert hatten. Die Angestellten blieben unverletzt.

Nach einem Überfall auf eine Bäckerei in Marburg sucht die Polizei mit Fahndungsbildern nach dem Täter. © Polizei Marburg

Fahndung nach Überfall auf Bäckerei in Marburg: Polizei veröffentlicht Bilder und Beschreibung

Der Gesuchte ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und von „stabiler, leicht dicklicher Statur“, wie die Polizei Marburg berichtet. Er hat dunkelblondes, kurzes Haar mit einem Seitenscheitel. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem schwarzen T-Shirt mit hellem Aufdruck, einer schwarzen Hose und hellen Sneaker bekleidet. Außerdem trug er eine grüne OP-Maske, eine schwarze Sonnenbrille und eine Bauchtasche.

Wer erkennt den Mann auf den Fahndungsfotos oder kann weitere Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise nimmt die Polizei Marburg unter der Telefonnummer 06421 406-0 oder jede andere Polizeistelle entgegen.

Zuletzt wurde in Marburg eine Tankstelle überfallen. Damals zückte ein Maskierter ein Messer und bedrohte die Angestellten.