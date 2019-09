Frau springt auf fahrenden Zug auf - Ihre Begründung überrascht

Am Bahnhof Marburg kam es zu dem aufsehenerregenden Vorfall.

Eine 33-Jährige ist in Marburg auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Sie kam 200 Meter weit. Dann reagierte ein Bahnmitarbeiter.

Marburg - Waghalsige Aktion einer 33-Jährigen in Marburg: Die Frau ist am Montagmorgen am Hauptbahnhof auf das Trittbrett eines bereits angefahrenen Zugs aufgesprungen.

Glück für sie: Die Bahn wurde nach 200 Metern wieder gestoppt, ein Mitarbeiter hatte die Aktion gesehen, eine Notbremsung war die Folge.

Auf Zug in Marburg aufgesprungen: Erklärung ist haarsträubend

Die 33-Jährige blieb unverletzt. Doch nun muss sie mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr rechnen.

Den Beamten gab die Frau eine haarsträubende Erklärung ihrer Aktion: Sie wollte an ihrem ersten Arbeitstag nicht zu spät kommen.

red