Marburg: Hund wird in fremdes Auto gezogen - Kurz darauf schockierender Fund

Am Samstag wurde der gestohlene Mischling in einem Altkleidercontainer in Marburg gefunden. Er war tot.

Schrecklicher Fund auf einem Parkplatz bei Marburg: Ein Hund lag in einem Altkleidercontainer. Er war zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Marburg - Schock für eine 29-Jährige am Freitagmorgen in Marburg-Bauerbach: Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs, das Tier lief gut zehn Meter vorneweg. Eine Schleppleine zog der Mischling hinter sich her. Als der Hund gerade auf der Höhe eines am Fahrbahnrand stehenden schwarzen Autos, wohl ein BMW neueren Baujahres, angekommen war, griff sich ein neben dem Auto stehender Mann das Tier, stieg sofort ein und fuhr weg. Das Kennzeichen konnte die 29-Jährige nicht ablesen.

Nun, am Wochenende, wurde der Hund gefunden: Er lag tot in einem Altkleidercontainer am Parkplatz Rotenberg/Hohe Leuchte bei Marburg. Der Hund wies keine äußeren Verletzungen auf, sodass die Todesursache nicht bekannt ist. Er lag in einer großen blauen festeren Plastiktasche mit Aufschrift. Derzeit nicht fest, wie das Tier ums Leben kam.

Marburg: Wie kam gestohlener Hund aus Bauerbach in Altkleidercontainer?

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den schwarzen Pkw, mutmaßlich BMW, am Freitagmorgen in der Straße Am Forsthaus in Bauerbach gesehen? Wer kann den Pkw und den beschriebenen Fahrer in einen Zusammenhang bringen und Hinweise geben, die zur Identifizierung des Mannes führen könnten? Wer war zwischen Freitagmorgen und Samstagabend auf dem Pendlerparkplatz unterhalb des Altenheims bzw. in der Mitte des Friedhofs an den Containern? Wer hat dort jemanden beobachtet, der eine große blaue Plastiktasche in den Altkleidercontainer warf? Wer kann Hinweise auf diese Person oder das benutze Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Den Mann, der den Mischling am Freitag in sein Auto geladen hatte, beschreibt die 29-jährige Besitzerin wie folgt: Er soll etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Die Frau vermutet eine türkische Herkunft. Sie beschrieb den Täter weiter als glattrasiert und mit schwarzen gegelten Haaren. Er trug eine schwarze Winterjacke ohne Kapuze, eine dunkelblaue Jeans und weiße Winterschuhe.