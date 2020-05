Marburg: SEK nimmt  bewaffneten 30-Jährigen fest

Großeinsatz

+ © Boris Roessler/dpa Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei bereiten sich in Marburg auf einen Zugriff vor. © Boris Roessler/dpa

In Marburg hat es am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. In einem Mehrfamilienhaus soll ein bewaffneter Mann einen Nachbarn bedroht haben.