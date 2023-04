Marburger Drogendealer nach Zoll-Ermittlungen für Jahre in Haft

Von: Caspar Felix Hoffmann

Das Landgericht Marburg verurteilt eine Drogenbande zu hohen Haftstrafen. Vorausgegangen war eine Großrazzia von Zoll und Polizei.

Frankfurt / Marburg – Elf Jahre Gesamtfreiheitsstrafe hat das Landgericht Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) nach „umfangreichen Ermittlungen“ des Zollfahndungsamtes Frankfurt und der Staatsanwaltschaft Marburg gegen den Kopf einer Marburger Drogenbande verhängt, wie der Zoll am Mittwoch (19. April) in Frankfurt mitteilte. Gegen die übrigen Bandenmitglieder seien Gesamtfreiheitsstrafen von achteinhalb, sechseinhalb und fünf Jahren verhängt worden.

Darüber hinaus erließ das Gericht laut Mitteilung in zwei Fällen Einziehungsentscheidungen in Höhe von 184.000 Euro und in einem Fall in Höhe von 144.200 Euro. Mit diesen Einziehungen sollen die unrechtmäßig erlangten Gewinne der Gruppierung abgeschöpft werden.

Einziehung im Strafrecht Das Gesetz unterscheidet nach Angaben des Justizministeriums zum einen zwischen der Einziehung von Taterträgen und der Einziehung des Wertes von Taterträgen (§ 73 ff., § 73c ff. StGB). Erfasst werden Tatentgelte (z. B. Bestechungsgelder, Tatlohn), Tatgewinne (z. B. Geld aus Drogenverkäufen) oder Tatbeute (z. B. Diebesgut). Daneben unterscheidet das Gesetz die Einziehung von Tatprodukten (z. B. gefälschte Urkunden oder Geldscheine), Tatmitteln (z. B. Einbruchswerkzeug) und Tatobjekten (z. B. das benutzte Kraftfahrzeug beim Straftatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis; §§ 74 ff. StGB).

Großrazzia von Frankfurter Zoll und Polizei im Raum Marburg

Das Landgericht Marburg habe es als erwiesen angesehen, dass die Männer im Alter von 33 bis 47 Jahren bewaffnet, bandenmäßig und unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt hätten.

Zuvor hatten Einsatzkräfte von Zoll und Polizei am 3. Februar 2022 bei groß angelegten Durchsuchungen im Raum Marburg rund 15 Kilogramm Amphetamin, mehr als zehn Kilogramm Heroin und rund ein Kilogramm Marihuana bei den Bandenmitgliedern sichergestellt.

Das Zollabzeichen auf der Uniform eines Zollbeamten. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Urteile des Landgerichts Marburg gegen Drogendealer noch nicht rechtskräftig

Darüber hinaus wurden bei den Durchsuchungen über 210.000 Stück unversteuerte Zigaretten, rund 170.000 Euro Bargeld sowie eine Schreckschusswaffe ohne entsprechende Kennzeichnung aufgefunden. Im Zuge der Maßnahmen wurden zwei Haftbefehle vollstreckt und weitere Festnahmen durchgeführt.

Das Urteil des Landgerichts Marburg erging am 30. März. Es ist noch nicht rechtskräftig. Zuletzt beschäftigte vor allem der sogenannte „Teichprozess“ das Gericht. (cas)