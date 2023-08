Marburgerin ertrinkt in abgelegener Bucht vor Mallorca – Jede Hilfe kam zu spät

Von: Anna Kirschner

Blick auf den Strand am Torrent de Pareis in Sa Calobra, Mallorca (Archivbild) © robertharding/imago

Eine 25-Jährige ist in der Bucht vor Sa Calobra auf Mallorca ertrunken. Nach einem starken Sturm am Tag zuvor übermannten hohe Wellen die Marburgerin.

Palma/Marburg – Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca im Mittelmeer (Spanien) ist am Montagnachmittag eine 25 Jahre alte Touristin aus Deutschland ums Leben gekommen. Das berichtet die deutschsprachige Mallorca-Zeitung. Demnach ertrank die Frau in der Bucht am Strand von Sa Calobra in der Region Serra de Tramuntana. Der kleine Ort Sa Calobra mit nur 72 Einwohnern liegt an der Nordwestküste von Mallorca. Laut Bild handelt es sich bei der Verunglückten um eine Touristin aus dem hessischen Marburg.

Marburgerin ertrinkt vor Mallorca in der Bucht von Sa Calobra

Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, wurde die 25-jährige Frau um 14.45 Uhr von einer Welle erfasst, die sie vom Ufer wegtrieb. Wegen starken Wellengangs schaffte es die Urlauberin nicht mehr aus eigener Kraft zurück an den Strand. Rettungskräfte bargen die Frau mit einem Hubschrauber aus dem Wasser und brachten sie in ein Krankenhaus in Palma. Sie konnte jedoch nicht wiederbelebt werden, schreibt das Nachrichtenportal.

Die Retter kehrten danach in die Bucht zurück. Der Lebensgefährte der 25-Jährigen hatte sich vor der starken Strömung auf einen Felsen gerettet. Er zog sich Schürfwunden zu.

Polizei Marburg kann zum Fall keine Auskunft geben

Die Polizei Marburg konnte den Todesfall weder bestätigen noch dementieren, da der Dienststelle bisher keine Informationen oder etwa ein Auftrag der Angehörigeninformierung vorlagen.

Sa Calobra an der Nordwestküste von Mallorca ist über eine Serpentinenstraße zu erreichen. © Wirestock/imago

Der eine von zwei Stränden in Sa Calobra, an dem das Unglück laut Bild geschah, ist nur über einen Fußweg durch einen engen Tunnel zu erreichen. Er gilt als einer der abgelegensten Strände der Insel. Zur Unfallzeit hatte der spanische Wetterdienst laut Bild die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs an der Küste ausgegeben. Rettungsschwimmer gibt es an dem Strand nicht.

Am Sonntag war ein heftiger Sturm über die Insel Mallorca gezogen. Laut Mallorca-Zeitung war das Meer am Montag noch stürmisch mit hohen Wellen. Am Mittwoch galt erneut Warnstufe gelb wegen möglichem Starkregen und Gewittern. (Anna Kirschner)

