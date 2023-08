Student aus Hessen rast mit E-Bobbycar zum Weltrekord – die irre Aktion im Video

Von: Erik Scharf

Teilen

Der Fuldaer Student Marcel Paul hat auf dem Hockenheimring einen Geschwindigkeitsweltrekord für Bobbycars mit E-Antrieb aufgestellt. © René Priebe/dpa

Ein Bobbycar, das schneller fährt als ein Auto? Ein Hesse hat genau das geschafft und einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Hochkenheim/Fulda – Marcel Paul, ein Student aus Fulda, hat einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord für elektrisch angetriebene Bobbycars auf dem Hockenheimring aufgestellt. Am Donnerstagabend erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von 148,45 Kilometern pro Stunde, so eine Sprecherin vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) am Abend.

Er hat damit die Mindestanforderungen des Guinnessbuch der Rekorde und des RID von 70 Kilometern pro Stunde weit übertroffen. Das RID hatte diese Mindestgeschwindigkeit auf Basis eines inoffiziellen Weltrekords festgelegt, der auf Youtube zu sehen, aber nicht von einer unabhängigen Quelle bestätigt worden war.

E-Bobbycar 30 Kilo schwer

Der Rekord wurde im ersten Anlauf geknackt, so die Sprecherin. „Ein voller Erfolg für den Fahrer“, fügte sie hinzu. Der 31-jährige hessische Student hatte drei Versuche mit dem aufgemotzten Mini-Vehikel, das seit über 50 Jahren Jung und Alt begeistert. Allerdings gab es beim zweiten Durchlauf Probleme mit einem Messgerät. Bei seinem dritten Versuch blieb Paul etwas unter seiner Bestzeit.

Das ursprünglich für die gemächliche Fortbewegung von Kleinkindern konzipierte Bobbycar wurde für den Rekordversuch in einen 70 Zentimeter langen und 30 Kilogramm schweren Flitzer mit Metallboden, Motor und Spezialreifen umgewandelt. Es raste über die flache Teststrecke. Bei der Konstruktion wurde Paul von seinem Studienkollegen David Reimund (23) unterstützt.

Weltrekord mit Bobbycar: Höchstbeschleunigung nach 600 Metern

Paul studiert Elektrotechnik an der Hochschule Fulda. Nach seinen Angaben erreicht sein Modell auf einer Strecke von etwas mehr als einem Kilometer nach 600 Metern die maximale Beschleunigung und bremst dann ab. Zur Sicherheit trug er Motorradkleidung und einen Helm.

Für Paul sind Spitzenwerte nichts Neues: Mit einem klassischen Bobbycar erreichte er auf abschüssiger Strecke 2022 gut 106 Stundenkilometer und mit einem eigens für den Rennsport umgebauten Bobbycar sogar knapp 133 km/h. (esa)

Ein anderer Extremsportler war 2018 mit drei Turbinen an einem Bobbycar auf Rekordjagd.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.