„Haus des Döners“ eröffnet neue Filiale in Hessen - Netflix findet das gar nicht lecker

Innenstadt

+ © Oliver Schepp Kapuze und Schnurrbart: Die Ähnlichkeiten des Marketings der Döner-Kette mit der Netflix-Serie ist offensichtlich. © Oliver Schepp

Am Marktplatz in Gießen soll eine Filiale der Gastro-Kette „Haus des Döners“ eröffnen. Das Unternehmen befindet sich im Streit mit dem Streaminganbieter Netflix.

Gießen - Ein zentraler Leerstand in der Innenstadt wird wohl spätestens Anfang Oktober Vergangenheit sein. Denn dann soll in der Mäusburg 1 am Marktplatz im Erdgeschoss eine Filiale der Gastro-Kette »Haus des Döners« eröffnen. Zuletzt war dort eine Back-Factory-Filiale ansässig. Von sich reden gemacht hat die Franchise-Kette »Haus des Döners« wegen ihres Namens und des Logos.

Dort nimmt sie bewusst Bezug auf die spanische Erfolgsserie auf Netflix, »Haus des Geldes«.

„Haus des Döners“ kommt nach Gießen

2019 ist die erste Filiale von »Haus des Döners« im Kölner Stadtteil Hürth eröffnet worden. Mittlerweile gibt es laut Unternehmen 55 Imbisse in Deutschland und einen in den Niederlanden. Der Expansionskurs soll auch in Hessen weitergehen: Nach Wiesbaden und Limburg wird es in Gießen die dritte Filiale der Kette im Bundesland geben.

Die Eröffnung in der Mäusburg ist in rund zwei Monaten geplant, sagt Filialleiter und Franchise-Nehmer, Muzaffer Saricicek. Er ist davon überzeugt, dass das Konzept, das auf Kalb- und Hähnchenfleisch-Döner, eigenes Brot und spezielle Soßen setzt, auch in Gießen funktioniert - trotz der großen Konkurrenz an Drehfleisch-Angeboten im sogenannten Döner-Dreieck. »Gießen ist eine Studentenstadt, und der Standort liegt in der Stadtmitte direkt an einer der zentralen Bushaltestellen.«

Netflix legte Widerspruch gegen die Markenanmeldung von „Haus des Döners“ ein

Beim Namen und bei der Optik bedient sich die Gastro-Kette ziemlich offensichtlich bei der Netflix-Serie »Haus des Geldes«. So greift das Logo die aus der Gangster-Serie bekannte Maske mit Dali-Schnurrbart sowie die rote Kapuze auf. Hintergrund ist laut Unternehmen, dass die Ehefrau eines der beiden Geschäftsführer ein Fan der Serie ist. Der Streaminganbieter indes war von dieser Ähnlichkeit nicht begeistert und hatte über seine Anwälte beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum Widerspruch gegen die Markenanmeldung von »Haus des Döners« eingelegt. Aktuell, bestätigt Mitgeschäftsführer Yasin Yirmibes gegenüber dieser Zeitung, befindet sich die Gastro-Kette jedoch in »guten Gesprächen« mit Netflix. (khn)