Live-Ticker zur Mars-Landung: Nasa-Rover „Perseverance“ soll in schwierigem Terrain landen

Die „Mars 2020“-Mission der Nasa geht in die dramatischste Phase. Heute Abend soll der Mars-Rover auf dem roten Planeten landen – in einem sehr schwierigen Terrain. Unser Live-Ticker.

Die Nasa-Mission „Mars 2020“ ist auf der Zielgeraden: Heute (18. Februar 2021) soll der Rover „Perseverance“ auf dem Mars* landen.

ist auf der Zielgeraden: Heute (18. Februar 2021) soll der auf dem Mars* landen. Der Rover soll den roten Planeten geologisch erkunden und nach Zeichen früheren Lebens auf dem Mars suchen.

geologisch erkunden und nach Zeichen früheren Lebens auf dem suchen. News zum Mars* und News zur Weltraumforschung* finden Sie auf unseren Themenseiten.

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ 14.50 Uhr: Noch sieben Stunden und etwa 470.000 Kilometer, dann ist es soweit: Der Mars-Rover „Perseverance“ landet auf dem roten Planeten. Im Nasa-Kontrollzentrum werden dann wohl einige den Atem anhalten, denn die Landung auf dem Mars ist schwierig. Und zwar nicht nur, weil die Bedingungen auf dem Mars (dünne Atmosphäre, kein Kontakt zur Erde) sie schwierig macht, sondern auch, weil für die Mission „Mars 2020“ eine besonders unzugängliche Stelle für die Landung ausgesucht wurde: Der Jezero-Krater. Forschende gehen davon aus, dass es sich dabei um einen längst ausgetrockneten See handelt.

Das Problem: In diesem Terrain ist es äußerst schwierig, zu landen, weshalb der Mars-Rover für die Landung einige neue Technologien an Bord hat. Die hatte sein Vorgänger, der Rover „Curiosity“, der im Großen und Ganzen mit einem vergleichbaren Manöver landete, noch nicht. Unter anderem werden Kameras des Rovers im Landeanflug Aufnahmen der Umgebung machen und so den sichersten Landeplatz bestimmen und anpeilen.

„Mars 2020“-Mission: Mars-Rover „Perseverance“ soll nach früherem Leben suchen

+++ 13.15 Uhr: Der Rover „Perseverance“ soll auf dem Mars unter anderem nach Zeichen von früherem mikrobiellem Leben suchen. Das ist eine der Hauptaufgaben der „Mars 2020“-Mission der Nasa. Der Mars ist für die Forschung unter anderem so interessant, weil er sich von der Erde aus in verhältnismäßig kurzer Zeit erreichen lässt. „Perseverance“ ist seit etwas mehr als 200 Tagen unterwegs, weil ein günstiges Zeitfenster für den Start im Sommer 2020 ausgenutzt wurde.

Ein weiterer Grund, warum der Mars für die Forschung interessant ist: Er hat noch einigermaßen beherrschbare Verhältnisse vor Ort – es gibt festen Boden, Schwerkraft, eine Atmosphäre. Außerdem wollen Forschende herausfinden, ob der Mars einst Leben beherbergte und ob dort auch heute noch Leben möglich wäre.

+ Der Nasa-Rover „Perseverance“ rast mit hoher Geschwindigkeit in die Atmosphäre des Mars. Innerhalb von sieben Minuten landet er autonom auf dem roten Planeten, so der Plan. (Künstlerische Darstellung) © Nasa/JPL

„Mars 2020“-Mission der Nasa: Empire State Building leuchtet vor Landung von Rover „Perseverance“ rot

+++ 11.10 Uhr: Rund sechs Monate nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im Juli 2020 soll der Mars-Rover „Perseverance“ heute Abend auf dem Mars ankommen. Die Landung von „Perseverance“ in einem bisher noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See namens Jezero-Krater ist aber schon gleich die erste große Herausforderung. In den sieben entscheidenden Minuten der Landung - von der Nasa gerne als „sieben Minuten des Schreckens“ bezeichnet - muss das Raumfahrzeug scharf abbremsen, um den Rover dann unter anderem mit einem Fallschirm sicher auf dem Mars absetzen zu können. Schon am Dienstagabend hatte die Spitze des Empire State Buildings in New York anlässlich der geplanten Landung auf dem Mars rot geleuchtet.

+++ 09.56 Uhr: Gegen 21.55 Uhr soll der Mars-Rover „Perseverance“ landen. Am Spektakel wird die Nasa auch die Welt teilhaben lassen, denn: Die Nasa bietet einen Livestream zur Mars-Landung* an. Schon um 20.15 Uhr soll der englischsprachige Stream sowohl bei YouTube als auch bei Facebook zu sehen sein.

+ Das Empire State Building in New York leuchtet rot, um die geplante Landung des Perseverance-Rovers der Nasa auf dem Mars zu feiern. © afp/EMMA HOWELLS

„Mars 2020“-Mission der Nasa: Rover „Perseverance“ soll heute landen

Update vom Donnerstag, 18.02.2021, 06.30 Uhr: Heute ist der große Tag, die US-Raumfahrtorganisation Nasa versucht, ihren fünften Rover auf dem Mars zu landen. Das ist gar nicht so einfach wie es klingt – außer der Nasa ist noch keiner Raumfahrtorganisation eine weiche Landung auf dem Mars gelungen. Schaut man sich alle geplanten Mars-Landungen an, sind nur 40 Prozent davon gut ausgegangen. Kein Wunder: Der Mars-Rover „Perseverance“, der der wichtigste Teil der „Mars 2020“-Mission der Nasa ist, rast mit einer Geschwindigkeit von etwa 19.000 km/h auf die Mars-Oberfläche zu – es vergehen gerade einmal sieben Minuten vom Eintritt in die Mars-Atmosphäre bis zur Landung. Diese sieben Minuten werden von der Nasa gerne auch die „sieben Minuten des Schreckens“ genannt.

Landung auf dem Mars: Anvisiert ist der Jezero-Krater

+++ 20.37 Uhr: Weniger als zwei Millionen Kilometer trennen die „Mars 2020“-Mission der Nasa noch vom roten Planeten. Morgen Abend um etwa 21.55 Uhr soll der Mars-Rover „Perseverance“, der das Kernstück der Mission ist, landen. Wir halten Sie in diesem Liveticker auf dem Laufenden.

+++ 18.00 Uhr: Die morgige Landung des Mars-Rovers „Perseverance“ wird die präziseste Landung auf dem Mars sein, die es bisher gab, heißt es bei der US-Raumfahrtorganisation Nasa. Im Vergleich zur Landung des letzten Rovers, „Curiosity“ sind einige neue Systeme im Einsatz, die eine möglichst genaue Landung ermöglichen sollen. Unter anderem bestimmt eine Technologie namens „Range Trigger“, wann genau der Fallschirm geöffnet wird – und damit auch, wie genau die Landung sein wird. Anvisiert ist der Jezero-Krater, eine Gegend, in der der Rover nach Zeichen früheren Lebens auf dem Mars suchen soll.

+++ 14.00 Uhr: Etwa 2,3 Millionen Kilometer trennen den Mars-Rover „Perseverance“ noch vom roten Planeten. In etwas mehr als 24 Stunden hat er diese große Entfernung überbrückt und dann beginnt der schwierigste Teil der Nasa-Mission „Mars 2020“: die Landung. Derzeit bewegt sich die Raumsonde mit einer Geschwindigkeit von knapp 77.000 Kilometern pro Stunde (relativ zur Sonne) durchs Weltall, im Nasa-Kontrollzentrum werden die letzten Vorbereitungen getroffen – und morgen findet das große Ereignis statt.

Erstmeldung von Mittwoch, 17.02.2021: Im Sommer 2020 ist die Nasa-Mission „Mars 2020“ gestartet – nun nähert sich das Kernstück der Mission, der Rover „Perseverance“ mit hoher Geschwindigkeit dem roten Planeten. Am 18. Februar 2021 soll der Rover auf dem Mars landen – ein äußerst komplexes und gefährliches Unterfangen (die Mars-Landung im Livestream*).

Landung auf dem Mars: Nur etwa 40 Prozent sind gelungen

Dass Landungen auf dem roten Planeten nicht einfach sind, wissen Raumfahrtorganisationen wie die US-amerikanische Nasa nur zu gut. Nur etwa 40 Prozent der Mars-Landungen aller Raumfahrtorganisationen sind seit Beginn der Mars-Erforschung gelungen. Das hat Gründe: Die Atmosphäre des roten Planeten ist sehr dünn, weshalb die Raumsonde kaum von ihr aufgefangen wird, sondern beinahe ungebremst zu Boden fällt.

Doch das ist nicht die einzige Schwierigkeit, die die Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen der Nasa bei der Entwicklung des Rovers berücksichtigen mussten. Der Rover „Perseverance“ wird bei seiner Landung auf dem Mars keinerlei Unterstützung von Menschen auf der Erde erhalten können, da es aufgrund der großen Entfernung zwischen den beiden Planeten etwa elf Minuten dauert, bis ein Signal beim anderen Planeten ankommt. Der Rover muss jedoch schnell reagieren können, weshalb er bei der Landung auf dem Mars autonom agieren wird. Die gesamte Landung vom Eintritt in die Mars-Atmosphäre bis zum Berühren des Bodens dauert nur sieben Minuten – die berüchtigten „sieben Minuten des Schreckens“*. Da bleibt keine Zeit, auf zeitverzögerte Signale von der Erde zu warten.

„Mars 2020“-Mission der Nasa: Mars-Rover „Perseverance“ soll im Jezero-Krater landen

Ist die Landung im angepeilten Jezero-Krater gelungen, kann die Nasa sich über ihren fünften Rover auf dem Mars freuen. „Curiosity“, der 2012 auf dem roten Planeten gelandet ist, ist ebenfalls noch aktiv, die weiteren Rover haben längst die Arbeit eingestellt. Ziel der Mission „Mars 2020“ ist es unter anderem, nach „Zeichen für früheres mikrobielles Leben“ auf dem Mars zu suchen, wie es die Nasa ausdrückt.

Wie die vorherigen Missionen zum Mars soll also auch der Rover „Perseverance“ weiter zur Klärung der Frage beitragen, ob es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat – oder ob es möglicherweise sogar heute noch Leben auf dem Nachbarplaneten der Erde gibt.

+ Der Nasa-Rover „Perseverance“ soll auf dem Mars unter anderem nach Spuren früheren Lebens suchen. (Künstlerische Darstellung) © Nasa/JPL

„Mars 2020“: Nasa-Rover „Perseverance“ soll Sauerstoff auf dem Mars gewinnen

Eine weitere Aufgabe des Rovers „Perseverance“: Er soll Steine und Geröll auf der Mars-Oberfläche einsammeln und sie für die Abholung durch eine spätere Mars-Mission vorbereiten. Außerdem soll ein Experiment namens „MOXIE“ (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) testen, ob es möglich ist, Sauerstoff aus der Mars-Atmosphäre zu gewinnen. Eine solche Technologie dürfte für künftige astronautische Missionen zum Mars von großer Bedeutung sein – könnte der Sauerstoff doch nicht nur zum Atmen, sondern auch als Raketentreibstoff verwendet werden. Zur „Mars 2020“-Mission der Nasa gehört auch der kleine Mars-Helikopter „Ingenuity“*. Es handelt sich dabei um eine Technologie-Demonstration die zeigen soll, ob in der dünnen Atmosphäre des Mars Flüge möglich sind.

Mars-Rover Perseverance Größe: 3 Meter lang, 2,7 Meter breit, 2,2 Meter hoch Länge des Roboterarms: 2,1 Meter Gewicht: 1025 Kilogramm (auf der Erde) bzw. 393 Kilogramm (auf dem Mars) Energie: Radioisotopengenerator (MMRTG), zusätzlich zwei wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien Kosten: 2,4 Milliarden US-Dollar für Entwicklung, Bau und Raumflug; weitere 300 Millionen US-Dollar kostet die Betreuung während der Landung und der Primärmission

Die Primär-Mission von „Mars 20202“ soll ein Mars-Jahr (etwa 687 Erd-Tage) dauern. Ist die Mission ein Erfolg, ist eine Verlängerung sehr wahrscheinlich – die Missionen der Nasa-Rover „Opportunity“ und „Curiosity“ wurden mehrfach verlängert, „Curiosity“ ist auch knapp neun Jahre nach der Landung noch aktiv.

Der Rover „Perseverance“ hat Mikrofone dabei und soll erstmals zeigen, wie der Mars klingt.

hat Mikrofone dabei und soll erstmals zeigen, wie der Mars klingt. Die Mission „Mars 2020“ hat so viele Kameras dabei wie noch keine Raumsonde zuvor. Der Rover ist mit 23 Kameras bestückt, der Helikopter hat zwei Kameras.

hat so viele Kameras dabei wie noch keine Raumsonde zuvor. Der Rover ist mit 23 Kameras bestückt, der Helikopter hat zwei Kameras. Sieben wissenschaftliche Instrumente befinden sich auf dem Rover.

Außerdem verfügt der Rover über einen Bohrer und einen Roboterarm.

In wenigen Monaten soll „Perseverance“ auf der Mars-Oberfläche außerdem Gesellschaft erhalten: Die chinesische Mission „Tianwen-1“, die kürzlich in der Mars-Umlaufbahn angekommen ist*, wird im Mai einen Rover auf den Mars herabschicken. Aus der Umlaufbahn des Mars hat unterdessen ein Orbiter der europäischen Raumfahrtorganisation Esa Wasserdampf in der Mars-Atmosphäre entdeckt*. (Tanja Banner) *fr.de ist Teil der bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Rubriklistenbild: © Valentin Flauraud/dpa