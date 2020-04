Corona in Frankfurt: Stadt im Ausnahmezustand, weiteres Pflegeheim betroffen

Die Zahl der Menschen, die sich in Frankfurt mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt weiter an. Nun ist auch ein weiteres Pflegeheim betroffen.

Frankfurt führt Maskenpflicht ein

ein Corona : Die Zahl der Toten und Infizierten steigt

: Die Zahl der Toten und Infizierten steigt Kontaktverbot* legt Stadt Frankfurt lahm

+++ 11.22 Uhr: Nun hat das Coronavirus auch ein Altenheim in Frankfurt-Niederrad erreicht. Wie das Unternehmen Alloheim Senioren-Residenzen, das den „Mainpark“ im Schleusenweg betreibt, am Mittwoch (22.04.2020) mitteilte, seien in der vergangenen Woche bei einer 85 Jahre alten Bewohnerin Symptome aufgetreten.

Die Bewohner des Altenheims wurden daraufhin auf das Coronavirus getestet. Die 85-Jährige und zwölf weitere Bewohner seien positiv auf Corona getestet worden.

Frankfurt: Restaurants und Cafés weiter dicht

Erstmeldung vom Donnerstag, 23.04.2020, 10.18 Uhr: Frankfurt - Seit gut vier Wochen ist in Frankfurt nichts mehr, wie es einmal war. Die Straßen sind leerer, Kitas dicht, Restaurants und Cafés geschlossen. Das Kontaktverbot, das vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus* schützen soll, hat das öffentliche Leben nahezu lahmgelegt.

Corona in Frankfurt: Holpriger Schulstart

Die Schulen in Frankfurt kehren langsam zum Normalbetrieb zurück. Zunächst sollen die Abschlussklassen wieder zur Schule gehen, erst später sollen die anderen Klassen folgen. Die hygienischen Bedingungen an den Schulen* sind allerdings alles andere als ideal. Viele Schulen fühlen sich in der Organisation des Schulbetriebes während der Corona-Zeit vom hessischen Kultusministerium alleine gelassen.

Maskenpflicht ab Montag (27. April) in Frankfurt

Ab Montag (27.04.2020) herrscht Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel und im Einzelhandel in Frankfurt. „Wir gehen davon aus, dass spätestens nächste Woche die Stadt wieder voller wird und wir deshalb um zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen nicht herumkommen“, lassen sich Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) in einer gemeinsamen Mitteilung zitieren. „Nach dem Lockdown haben wir jetzt erste Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus erzielt, dies dürfen wird jetzt nicht aufs Spiel setzen.“

Eine neue Themenseite bündelt alle Informationen und Hinweise der Stadt Frankfurt zum neuartigen SARS-CoV-2 ➡️ https://t.co/bFLrsroq5j #Coronavirus pic.twitter.com/lsCyboBmEM — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) March 13, 2020

Maskenpflicht in Frankfurt: Experten üben Kritik

Nicht alle Experten halten diese Auflage für sinnvoll. Damit eine Schutzmaske andere Menschen vor einer Ansteckung mit Corona schützt, müssen gewisse Hygiene-Standards berücksichtigt werden. Auch der Umgang mit der Schutzmaske sei entscheidend, gibt das Robert-Koch-Institut zu bedenken.

Freibad-Saison in Frankfurt: Start verschiebt sich

Das traditionelle Anschwimmen am 1. Mai in den Freibädern Frankfurts wird dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie entfallen. Und auch sonst können Schwimmbad-Freunde nicht auf einen normalen Start in die Freibad-Saison hoffen.

Der Flughafen Frankfurt, eines der weltweit wichtigsten Drehkreuze der Luftfahrt, wirkt wie ausgestorben. Der Flughafenbetreiber Fraport hat das Terminal 2 sogar mittlerweile geschlossen, weil die Fluggastzahlen so dramatisch eingebrochen sind. „Wie die 72. Buchmesse dann genau aussehen wird, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Es wird in jedem Fall eine sehr besondere Messe, das steht jetzt schon fest“, erklärte Sprecherin Kathrin Grün am Dienstag (21.04.2020).

Insgesamt wurden in der Mainmetropole bislang 1096 Menschen positiv auf das Coronavirus* getestet (Stand Dienstag, 23.04.2020). Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 17 Fälle. Zurzeit werden 278 Corona-Patienten aus Frankfurt in Krankenhäusern versorgt - drei mehr als am Montag.

Rubriklistenbild: © Arne Dedert/dpa