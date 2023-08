Mauersturz und Prügelei: 32-Jähriger schwer verletzt

Ein Mann hat im Streit seinen Kontrahenten in einer Parkanlage in Wiesbaden von einer rund drei Meter hohen Mauer geschubst und zusammengeschlagen. Der schwer verletzte 32-Jährige musste am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, der Schläger entkam. Zwei Zeuginnen hätten den etwa 30 Jahre alten Täter beobachten können.

Wiesbaden - Demnach stieß er das Opfer von der Mauer, sprang hinterher und schlug und trat auf ihn ein. dpa