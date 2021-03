Meghan bei Oprah Winfrey: „Es ist befreiend, für sich selbst sprechen zu können“

Im Interview mit Oprah Winfrey erklärt Meghan, Herzogin von Sussex, warum sie schon einmal ein Interview mit Winfrey abgelehnt hat. Sie deutet an, dass das Leben als Royal nicht immer einfach war.

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben Starmoderatorin Oprah Winfrey aus den USA* ein Interview gegeben.

und seine haben Starmoderatorin aus den USA* ein Interview gegeben. In vorab veröffentlichten Auszügen wirft Meghan dem Buckingham-Palast „ständige Falschaussagen“ über sie und Harry vor.

dem „ständige Falschaussagen“ über sie und vor. Sie deutet außerdem an, dass das Leben als Royal für sie nicht einfach war.

+++ 17:23 Uhr: Meghan, die Herzogin von Sussex, erklärt im Interview mit der Moderatorin Oprah Winfrey, warum sie einmal eine frühere Interviewanfrage abgelehnt hat. In einem Ausschnitt des Interviews, der vorab vom Sender PBS veröffentlicht wurde, erinnert Winfrey die Herzogin daran, dass sie sie vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 schon einmal um ein Interview gebeten hatte. Damals hatte Meghan abgelehnt, mit den Worten „es ist nicht der richtige Zeitpunkt“.

„Ich erinnere mich gut an unser Gespräch“, sagte Herzogin Meghan in dem Interview, das in voller Länge erst am Sonntag erscheint. Auf die Frage, warum jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sei, antwortet Meghan, dass sie und Harry nun ihre eigenen Entscheidungen treffen könnten. „Damals war das nicht meine Entscheidung.“

Harry und Meghan bei Oprah Winfrey: Nicht einfach, als Royal zu leben

Meghan deutete an, dass es für sie nicht einfach war, als Royal zu leben. Es sei „anders gewesen als es sich die meisten Leute vorstellen.“ Jetzt sei es hingegen „sehr befreiend“, das Recht und das Privileg zu haben, „sich selbst entscheiden können und für sich selbst sprechen zu können.“

+ Die US-Starmoderatorin Oprah Winfrey (r) spricht während eines Interviews mit dem britischen Prinz Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan. © Joe Pugliese/dpa

Oprah Winfrey: Hat Meghan Mitarbeiter:innen „gedemütigt“ und „zerstört“?

Update vom Freitag, 05.03.2021, 10.30 Uhr: Die Wirkung des Interviews von Prinz Harry und seiner Frau Meghan mit der US-Starmoderatorin Oprah Winfrey reicht bis ins ferne Vereinigte Königreich. Und es könnte das Verhältnis des Paares zu den Royals langfristig verderben.

Das Verhältnis von Harry und Meghan zu britischen Medien ist ohnehin gespannt – nicht zuletzt wegen des frühen Tods von Harrys Mutter Diana nach einer Verfolgungsjagd von Paparazzi. Andererseits nutzen die beiden selbst die Medien, um ihrer Sicht Gehör zu verschaffen. Royals-Experte Richard Fitzwilliams wirft dem Paar in einer Sendung der BBC vor, es sei „kurzsichtig“ gewesen, dass es den Palast mit dem Winfrey-Interview „überrumpelt“ habe.

+ Der britische Prinz Harry und Meghan Markle. (Archivbild 2020) © Pete Maclaine/Imago

Harry und Meghan im Interview mit Oprah Winfrey: Denkbar schlechter Zeitpunkt

Es sei eine Sache, die Medien und womöglich den Hof „herunterzumachen“, sagt Fitzwilliams. Wenn Meghan und Harry aber andere Mitglieder der Königsfamilie „persönlich“ angingen, werde „dies ihre Beziehung zu ihnen für die absehbare Zukunft bestimmen“. Sie halten sich nicht mehr an das der Queen zugeschriebene Mantra: „Never complain, never explain“ – „Niemals beschweren, niemals erklären“. Tatsächlich sind die frühere US-Schauspielerin und der Queen-Enkel durchaus mediengewandt.

Das Timing für die Ausstrahlung des schon vor Wochen aufgezeichneten Interviews mit Harry und Meghan ist jedenfalls denkbar schlecht. Am Sonntag wird eine sicherlich staatstragende Rede von Königin Elizabeth II. zum Commonwealth-Tag im britischen Fernsehen übertragen. Außerdem wurde am Donnerstag (04.03.2021) bekannt, dass sich ihr 99-jähriger Mann Prinz Philip nach zwei Wochen im Krankenhaus einer Herz-OP unterziehen musste. Royals-Expertin Penny Junor sagte in der BBC zu einem perfekten Zeitpunkt für das brisante Interview: „Ich bin nicht sicher, ob es den gibt.“

Meghan beklagt bei Oprah Winfrey „ständige Falschaussagen“ aus dem Buckingham-Palast

Erstmeldung vom Donnerstag, 04.03.2021, 11.48 Uhr: London/Los Angeles - Die Frau des britischen Prinzen Harry, Herzogin Meghan, hat dem Buckingham-Palast „ständige Falschaussagen“ über sie und Harry vorgeworfen. In einem am Mittwochabend (Ortszeit) vom Sender CBS verbreiteten Auszug aus einem Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey sagte die frühere US-Schauspielerin, sie wisse nicht, wie das Königshaus erwarten könne, „dass wir nach dieser ganzen Zeit einfach weiter still sind, wenn die Firma sich aktiv daran beteiligt, ständig Falschaussagen über uns zu verbreiten“.

„Die Firma“ ist ein Begriff, mit dem Königin Elizabeth II. Berichten zufolge das britische Königshaus bezeichnet.

Das mit Spannung erwartete Interview wird am Sonntag auf CBS ausgestrahlt, der Sender verbreitete in den vergangenen Tagen bereits erste Auszüge.

+ Oprah Winfrey, Moderatorin und Unternehmerin. © Chris Pizzello/dpa

Prinz Harry und Meghan bei Oprah Winfrey: Buckingham-Palast lässt Vorwürfe untersuchen

Die Aussage von Meghan wirkt wie eine direkte Reaktion auf die Ankündigung des Buckingham-Palastes vom Mittwoch, Mobbing-Vorwürfe gegen die Herzogin von ehemaligen Angestellten untersuchen zu lassen. Es wurde betont, man werde Mobbing keinesfalls tolerieren. Allerdings ist das Interview der US-Moderatorin Oprah Winfrey mit Meghan und Prinz Harry bereits früher aufgezeichnet worden. Ehemalige Mitarbeiter hatten einem Bericht in der „Times“ zufolge erzählt, von der Herzogin (39) zu deren Londoner Zeiten gemobbt worden zu sein. Meghan und Harry (36) ließen die Vorwürfe über ihren Sprecher als „Schmutzkampagne“ bezeichnen.

Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter des Palastes sind dazu aufgefordert, vertraulich über ihre Erfahrungen mit Meghan zu sprechen, nachdem behauptet wurde, sie habe Mitarbeiter mehrmals „gedemütigt“ und „zerstört“. Viele wären in Tränen ausgebrochen.

Name Geboren am/in Vollständiger Name/Titel Prinz Harry 15. September 1984 in London Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex Meghan Markle 4. August 1981 in Los Angeles Meghan, Duchess of Sussex Oprah Winfrey 29. Januar 1954 in Kosciusko, Mississippi Oprah Gail Winfrey

Harry und Meghan werden nicht Teil dieser Anhörungen sein, da sie keine Mitarbeiter des Palastes sind. Der Palast hofft, die Untersuchung so bald wie möglich abschließen zu können.

Herzogin Meghan sieht „Angriff auf ihre Person“

Eine Sprecherin von Meghan und Harry sagte unterdessen, Meghan sei „traurig über diesen jüngsten Angriff auf ihre Person“ und als Ziel von Mobbing selbst „zutiefst engagiert für diejenigen, die Schmerzen und Traumata erlebt haben“. Anwälte des Paares sagten der „Times“, der Buckingham Palace erzähle eine völlig falsche Geschichte, die „auf irreführenden und schädlichen Fehlinformationen beruht“.

Quellen aus dem Umfeld des Paares deuteten an, dass die Entstehung der Mobbingvorwürfe vom Palast zeitlich festgelegt worden war, um das Interview mit Oprah Winfrey zu untergraben.

Der Herzog von Sussex und die ehemalige US-Schauspielerin hatten sich im vergangenen Jahr überraschend aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen. Harry und Meghan leben mit ihrem fast zwei Jahre alten Sohn Archie in Kalifornien und erwarten ihr zweites Kind. (Stefan Krieger mit Agenturen)



Rubriklistenbild: © Joe Pugliese/Harpo Productions/picture alliance/dpa/PA Media