Mehr als 40 Menschen aus Seilbahn-Gondeln befreit

Höhenretter sind an der stehengebliebenen Seilbahn an einer Gondel mit Passagieren im Einsatz. © -/5vision.Media/dpa

Abseilen mit der Feuerwehr statt Touristenausflug: Ein technischer Defekt legt die Seilbahn in Rüdesheim am Rhein lahm. Höhenretter eilen den Fahrgästen zur Hilfe.

Rüdesheim am Rhein - Bei einer spektakulären Rettungsaktion sind 41 Menschen aus Gondeln der Seilbahn zwischen Rüdesheim und dem Niederwalddenkmal im Rheingau-Taunus-Kreis befreit worden. Die knapp 1,4 Kilometer lange und bei Touristen beliebte Bahn blieb wegen eines technischen Defekts an der Hydraulik stehen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Auch der manuelle Notbetrieb sei bei dem Vorfall am Freitag nicht mehr möglich gewesen. Die Passagiere saßen in den bis zu 14 Meter über der Erde hängenden Gondeln fest.

Ein Großeinsatz der Feuerwehr wurde ausgelöst, die mit ihren Höhenrettern anrückte. Sie erreichten die Fahrgäste mit Drehleitern, speziellen Seilfahrgeräten und einem Polizeihubschrauber. Die Passagiere wurden per Seil zum Boden heruntergelassen. Fast drei Stunden dauerte es, bis die letzten Fahrgäste befreit waren. Verletzt wurde niemand. Das Prozedere werde regelmäßig geübt, erklärte die Feuerwehr.

Die 41 Menschen verteilten sich auf 20 Gondeln. Am Ende überprüfte die Feuerwehr mit einer Drohne, dass wirklich alle Gondeln leer waren. 89 Einsatzkräfte waren vor Ort, auch Notfallseelsorger, um verängstigte Fahrgäste zu beruhigen. Eine Person habe eine halbe Stunde betreut werden müssen, bis sie abgeseilt werden konnte.

Die Seilbahn führt vom Touristenort Rüdesheim über Weinberge hinauf zum Niederwalddenkmal, dessen erhöhter Standort einen Blick auf das Rheintal ermöglicht. Die Passagiere sitzen in halboffenen Metallgondeln, die zwei Erwachsenen und zwei Kindern Platz bieten. dpa