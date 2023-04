Mehr Arbeitslose in Hessen: Frühjahrsbelebung bleibt aus

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit leuchtet. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

In Hessen ist im April die Zahl der Arbeitslosen gestiegen. Zum Stichtag am 13. April waren 179.725 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Frankfurt berichtete. Das waren 1644 mehr als noch im März und 23.480 mehr als vor einem Jahr.

Frankfurt/Main - Damit ist der fürs Frühjahr übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit ausgeblieben. Gründe seien eine gesunkene Einstellungsbereitschaft der Unternehmen, rückläufige Stellenmeldungen, aber auch rund 16.000 Arbeitslose mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, die mehrheitlich noch Sprachkurse absolvieren müssten, berichtete die Direktion.

Die Arbeitslosenquote in Hessen blieb zum Vormonat unverändert bei 5,2 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch 4,5 Prozent betragen. dpa