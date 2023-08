Warum vier Wolkenkratzer in Frankfurt eigene Postleitzahlen haben

Von: Caspar Felix Hoffmann

Mehrere Hochhäuser in Frankfurt haben eigene Postleitzahlen, auch das Großprojekt „Four“ in der Innenstadt – aber warum eigentlich?

Frankfurt – In Deutschland sind Postleitzahlen weit mehr als eine einfache Kennzeichnung geografischer Regionen. Sie können sogar so spezifisch sein, dass sie ein einzelnes Gebäude identifizieren. Das gilt für vier Hochhäuser in Frankfurt und für ein Gebäude auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze.

Der Messeturm am Messegelände und der Opernturm an der Alten Oper in Frankfurt werden ausschließlich als Bürogebäude genutzt und haben jeweils eine eigene Postleitzahl. Gleiches gilt für den Omniturm und den benachbarten Taunusturm am Willy-Brandt-Platz, in denen auch gewohnt wird.

Eine weitere Immobilie in Frankfurt mit eigener Postleitzahl ist das Großprojekt „Four“. Die vier Hochhäuser werden unter der Postleitzahl 60315 erreichbar sein, während die Nachbargebäude in der Regel unter der Postleitzahl 60311 zu erreichen sind. Eine eigene Postleitzahl hat auch das große Bürogebäude „The Squaire“, das über dem Fernbahnhof des Flughafens errichtet wurde.

Mehrere Frankfurter Hochhäuser haben eigene Postleitzahlen, darunter auch der Messeturm. © Wirestock/Imago

Der Grund für diese ungewöhnliche Praxis liegt in der Menge an Briefen und Paketen, die für die in den Gebäuden ansässigen Unternehmen ausgeliefert werden. Ein Sprecher der DHL Group erklärte, dass die große Menge an Post ein eigenes Sortierkriterium erfordere, um eine zuverlässige Zustellung zu ermöglichen.

Das einzige weitere Gebäude in Deutschland mit einer eigenen Postleitzahl befindet sich auf der Zugspitze. Hier ist es die geografische Lage, die eine eigene Postleitzahl erforderlich macht.

Insgesamt sind in Deutschland nach Angaben der DHL Group über 27.000 verschiedene Postleitzahlen vergeben. Davon entfallen mehr als 8.000 auf Orte, knapp 15.000 auf Postfächer, über 3.000 auf Großkunden und rund 830 auf sogenannte Aktionspostleitzahlen, beispielsweise für Gewinnspiele. (cas)