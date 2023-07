Mehrere Übergriffe am Wochenende in Wiesbaden

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Wiesbaden ist es am Wochenende zu mehreren Übergriffen gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde am Freitagnachmittag ein 22-Jähriger, der in einem Hauseingang saß, von einem Unbekannten mehrfach ins Gesicht geschlagen. Ebenfalls am Freitagnachmittag griff demnach ein bislang Unbekannter eine Frau im Vorraum einer Bankfiliale an, indem er zwei Finger in ihr Gesicht drückte.

Wiesbaden - Als der Mann zu einem Schlag ausholte, habe ein weiterer Bankkunde den Arm des Unbekannten festgehalten und den Schlag so verhindert, so die Polizei.

Samstagnacht schlug ein 22 Jahre alter Mann laut Mitteilung auf dem Bahnhofsvorplatz zunächst auf eine Bekannte und dann auf Passanten ein, die eingeschritten waren, und flüchtete. Kurze Zeit später traf er in einer wartenden S-Bahn erneut auf seine Bekannte und schlug sie sowie eine Freundin, dir ihr zur Hilfe kommen wollte. Der Mann flüchtete erneut, wurde aber kurze Zeit später festgenommen. Bei dem alkoholisierten 22-Jährigen seien Betäubungsmittel gefunden worden. Er musste laut Polizei eine Blutprobe abgeben und den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. dpa