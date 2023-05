Mehrere Verletzte bei Unfällen mit Motorrädern in Südhessen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei mehreren Motorradunfällen in Südhessen sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Die drei Unfälle ereigneten sich unabhängig voneinander, wie das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach am Sonntag mitteilten.

Offenbach/Darmstadt - Nahe Mossautal im Odenwaldkreis stieß ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 460 mit einem abbiegenden landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammen. Der 29-Jährige wurde unter dem Anhänger des Gespanns eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Auf der Landstraße 3410 bei Oberzent im Odenwald kollidierte ein 23 Jahre alter Motorradfahrer mit einem 28-Jährigen und einer 27-jährigen Beifahrerin auf einem weiteren Motorrad. Der 23-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen beim Überholen zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Die Motorräder überschlugen sich teils mehrfach. Die beiden älteren Unfallbeteiligten seien schwer, der jüngere leicht verletzt worden.

Bei Erlensee im Main-Kinzig-Kreis verlor ein 65 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagabend die Kontrolle über seine Maschine, als er auf die Autobahn 66 auffahren wollte, wie die Polizei mitteilte. Mit überhöhter Geschwindigkeit sei er gegen ein Verkehrsschild geprallt. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. dpa