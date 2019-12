Mit 1,7 Promille: Betrunkener fährt mit vollbesetztem Wagen gegen Baum - vier Schwerverletzte

Der Unfall ereignete sich auf der Chattenlohstraße in Meißner-Weidenhausen - der 20-jährige Fahrer war in Richtung Sportplatz Chattenloh unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem niedersächsischen Bramsche hat betrunken einen Unfall im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis verursacht - vier Schwerverletzte.

Weidenhausen - Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem niedersächsischen Bramsche hat betrunkenen im nordhessischen Meißner-Weidenhausen einen schweren Unfall verursacht. Mit ihm im Wagen saßen vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren - allesamt aus dem Werra-Meißner-Kreis.

Der 20-Jährige war am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr in Meißner-Weidenhausen auf der Chattenlohstraße in Richtung Sportplatz unterwegs. Weil er zu schnell unetrwegs war, kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab - sein Wagen prallte gegen einen Baum.

20-jähriger Fahrer hatte 1,7 Promille

Der 20-jährige Unfallfahrer wurde schwer verletzt in das Klinikum nach Kassel gebracht. Dort wurde eine Blutalkoholkonzentration von 1,7 Promille festgestellt. Mit in seinem Daimler Benz C 220 CDI saßen vier Jugendliche aus dem Werra-Meißner-Kreis.

Drei jugendliche Mitfahrer wurden schwer verletzt

Drei Mitfahrer, zwei 16-jährige Mädchen aus Berkatal und Eschwege und ein 16-jähriger Junge aus Meinhard wurden ebenfalls schwer verletzt und in Krankenhäuser nach Göttingen, Witzenhausen und Kassel gebracht. Der 17-jährige Beifahrer aus Sontra wurde leicht verletzt.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7500 Euro.

Strafverfahren gegen 20-Jährigen eingeleitet

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Ein bedenklicher Trend ist im Werra-Meißner-Kreis festzustellen: Die Zahl von älteren, alkoholisierten Autofahrern hat zugenommen*.

