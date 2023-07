Auf Gartencenter-Parkplatz: Mercedes-Fahrer verletzt Frau schwer – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Mercedes-Fahrer fährt auf einem Gartencenter-Parkplatz eine Fußgängerin an und beschädigt mehrere Autos. Die Frau muss schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen werden.

Neu-Anspach – Schwerer Unfall in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis): Am Samstag (22. Juli) ist eine 58-jährige Fußgängerin aus Bad Nauheim (Wetteraukreis) schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das teilte die Polizei Westhessen am Sonntag (23. Juli) mit.

Was war passiert? Ein 83 Jahre alter Neu-Anspacher fuhr gegen 11.10 Uhr mit seiner grauen Mercedes-Benz E-Klasse die Straße entlang und bog nach rechts auf den Parkplatz des dortigen Gartencenters ein. Auf dem Parkplatz befand sich zu diesem Zeitpunkt die Fußgängerin, wie aus dem Bericht der Polizei hervorgeht.

Das Fahrzeug des 83-Jährigen kollidierte mit der Fahrzeugfront mit der Frau, wodurch sie über die Motorhaube geschleudert wurde und zu Boden stürzte. Anstatt anzuhalten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und beschädigte dabei drei weitere auf dem Parkplatz geparkte Autos, teilte die Polizei mit.

Schwerer Unfall in Neu-Anspach: Polizei sucht Zeugen

Die schwer verletzte Fußgängerin musste umgehend medizinisch versorgt werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr Gesundheitszustand bleibt laut Angaben der Polizei derzeit kritisch.

Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird von den Behörden auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Um weitere Gefahren zu vermeiden, wurde der Führerschein des 83-jährigen Unfallverursachers beschlagnahmt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Geschehen beitragen können, sich bei den Behörden zu melden. (esa)

