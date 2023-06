Messe Eurobike zeigt Trends rund ums Fahrrad

Teilen

Ein Hersteller zeigt seine Fahrradsättel auf der Messe. © Andreas Arnold/dpa

Neuheiten und Trends rund ums Fahrrad verspricht die Messe Eurobike in Frankfurt, die an diesem Mittwoch ihre Tore öffnet. Zunächst bekommen Fachbesucher Einblicke, am Wochenende des 24. und 25. Juni ist die internationale Leitmesse dann für das allgemeine Publikum geöffnet. Bei der Eurobike, die 2022 von Friedrichshafen am Bodensee nach Frankfurt gezogen war, werden mehr als 1900 Aussteller aus 62 Nationen erwartet - nach Angaben des Veranstalters ein Rekord.

Frankfurt/Main - Bei der Frankfurt-Premiere waren es noch rund 1500 gewesen. Der Veranstalter Fairnamic rechnet dieses Jahr auch mit einem starken Anstieg der Besucherzahl, die im vergangenen Jahr bei gut 61.000 gelegen hatte.

Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic (FDP) und der Oberbürgermeister von Friedrichshafen, Andreas Brand, wollen die Eurobike am Mittwoch um 13.00 Uhr eröffnen.

Auf einer erweiterten Fläche von 150.000 Quadratmetern auf Geländen der Frankfurter Messe drinnen und draußen präsentieren die Aussteller verschiedene Arten von Fahrrädern, Ausrüstung, Fahrrad-Mode, Teile und Zubehör, Maschinen, Werkzeuge, Werkstatt- und Ladeneinrichtung sowie Fachliteratur. Themen sollen unter anderem Fahrradreisen und Touristik, Lösungen für E-Mobilität und Mobilität in den Städten, Digitalisierung und Fahrrad-Infrastruktur sein. Es gibt zudem einen BMX-Wettbewerb, bei dem Profis Sprünge, Drehungen und Tricks auf dem Rad vorführen wollen. dpa