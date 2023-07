Messerstecherei in Bahnhofsviertel: Verdächtiger in U-Haft

Nach einer Körperverletzung mit Messerstichen im Frankfurter Bahnhofsviertel sitzt der 18 Jahre alte Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, sei das Opfer - ein 45 Jahre alter Mann - derweil wieder ansprechbar. Er solle noch im Laufe des Tages vernommen werden, sagte ein Sprecher.

Frankfurt/Main - Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann wegen versuchten Totschlags. Er war am frühen Samstagmorgen festgenommen worden, kurz nachdem Beamte in der Nähe den schwer verletzten 45-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen aufgefunden hatten. Der 18-Jährige hatte den Angaben zufolge Blutspuren an den Händen und an der Kleidung, in unmittelbarer Nähe des Tatorts wurde ein Messer sichergestellt. dpa