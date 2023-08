Sternschnuppen-Nacht im August lässt Himmel über Hessen leuchten

Von: Jacob von Sass

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fallen in Hessen etliche Sternschnuppen vom Himmel. Dieses Phänomen lässt sich jedes Jahr im August beobachten.

Hessen – Wenn eine Sternschnuppe vom Himmel fällt, dann darf sich der Entdecker etwas wünschen. Diese Legende haben wohl viele früher in ihrer Kindheit erzählt bekommen. Falls da etwas Wahres dran sein sollte, gibt es in der Nacht von Samstag (12. August) auf Sonntag (13. August) wohl die perfekte Möglichkeit, um sich seine größten Herzensangelegenheiten zu erfüllen. In Hessen und dem Rest von Deutschland werden in dieser Nacht nämlich wieder etliche Sternschnuppen vom Himmel fallen.

Sternschnuppen fallen jedes Jahr Mitte August vom hessischen Nachthimmel

Diese Sternschnuppen-Nacht wird in der Astronomie auch Perseiden genannt. Hierunter verstehen die Wissenschaftler ein jährlich im August auftretendes Phänomen, bei dem zur Mitte des Monats ein großer Meteorstrom über den Nachthimmel zieht. Das Maximum dieser außergewöhnlichen Erscheinung ist jedes Jahr in der Nacht vom 12. auf den 13. August erreicht. Teilweise können sogar riesige Sternschnuppen, sogenannte Feuerkugeln, unter den herabfallenden Meteoren sein.

Die Sternschnuppen der Perseiden kann man Mitte August beobachten. (Symbolbild) © imago/VWPics

Expertin zur Sternschnuppen-Nacht: „Sieht echt cool aus“

Vor allem in diesem Jahr sollen die leuchtenden Himmelskörper besonders gut sichtbar sein. Sternenexpertin Sabine Frank vom Sternenpark Rhön sagte dazu gegenüber dem Radiosender FFH: „Weil wir Neumond haben, ist es dieses Jahr besonders wahrscheinlich, viele Sternschnuppen zu sehen. Es können sogar große Teile dabei sein, sogenannte Feuerkugeln. Diese sehen echt cool aus.“ Ähnlich spektakulär sehen auch die Fotos aus, die das Weltraumteleskop James Webb aufgenommen hat:

Hoch hinaus in den Weltraum will auch Boris Rhein. Der Ministerpräsident möchte Hessen als Raumfahrtstandort stärken und sagt dazu: „Die Raumfahrt leistet jetzt schon Bedeutendes für unser aller Leben.“

Rat von Expertin: Handy beim Sternschnuppen-Schauen ausgeschaltet lassen

Hobby-Astronomen aufgepasst: Wer das Himmelsspektakel perfekt genießen will, sollte am besten auf das Land hinausfahren und sich nicht in Städten wie Frankfurt aufhalten. „Man sollte sich am besten abseits von störenden Lichtquellen aufhalten. Auf einer Bank an einem Feldweg kann man die Perseiden sicherlich gut beobachten“, sagt Frank.

Auch empfehlen Experten in der Nacht nicht auf sein Handy zu gucken. Durch das helle Licht des Displays gewöhnen sich die Augen nicht so schnell an die Dunkelheit und so ist es auch schwieriger die herabfallenden Sternschnuppen zu beobachten. (Jakob von Sass)