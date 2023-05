Mietstreit in Limburg eskaliert: Vermieter räumt Wohnung einfach aus

Von: Jacob von Sass

In Limburg eskaliert ein Streit zwischen einem Vermieter und seinem Mieter. Der Eigentümer räumt infolgedessen Gegenstände aus der Wohnung.

Limburg – Sein Handeln wird vermutlich Konsequenzen haben: Vergangene Woche eskalierte laut der Polizei in Limburg (Landkreis Limburg-Weilburg) ein Streit zwischen einem Vermieter und seinem Mieter. Schließlich soll sich der Vermieter in der Zeit von Donnerstag (11. Mai) bis Samstag (13. Mai) illegal Zutritt zu der Wohnung in der Graupfortenstraße verschafft haben – und Gegenstände aus der Wohnung geräumt haben. Worum es in dem Streit genau ging, ist nicht bekannt.

Mietstreit in Limburg eskaliert: Vermieter wird von Mieter bei der Polizei angezeigt

Vor Ort soll der Vermieter Gegenstände aus der Wohnung entwendet und die Möbel des Mieters aus der Wohnung in den Flur getragen haben. Außerdem bedrohte der Eigentümer seinen Mieter. Dieser erstatte daher Anzeige bei der Polizei – jetzt laufen die Ermittlungen. (Jakob von Sass)

