Ministerium trotz weniger Polizeibewerbern nicht besorgt

Polizeistudium

Die Zahl der Bewerbungen für ein Studium bei der hessischen Polizei ist in den zurückliegenden fünf Jahren gesunken. Im Jahr 2018 gab es 9087 Interessenten, 2022 waren es 6857 gewesen, wie das Innenministerium in Wiesbaden auf dpa-Anfrage mitteilte. Der Geschäftsführer der Deutschen Polizeigewerkschaft in Hessen, Alexander Glunz, verwies darauf, dass die Voraussetzungen für ein Polizeistudium im Jahr 2020 sogar noch gelockert worden seien.

Wiesbaden - Wer sich bei der Polizei bewerben wollte, durfte vor 2020 höchstens 32 Jahre alt und musste mindestens 1,60 Meter groß sein. Seit der Änderung dürfen Bewerber bis zu 36 Jahre alt und müssen mindestens 1,55 Meter groß sein. Die Gewerkschaft sieht unter anderem in den Lockerungen ein Zeichen dafür, dass es nicht genügend geeignete Bewerber für den Polizeiberuf gibt.

Das hessische Innenministerium spricht von „geringfügigen Schwankungen“ bei den jährlichen Bewerberzahlen. Dies könne unter anderem am Einstellungstermin und der Jahrgangsgröße liegen.

„Hessen hat bereits seit 2014 stets immer mehr Polizisten eingestellt, als in den Ruhestand gegangen sind“, teilte ein Sprecher mit. Demnach sollen in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 250 zusätzliche Kolleginnen und Kollegen in den Dienst kommen, so dass 2025 mehr als 16.000 Polizistinnen und Polizisten in Hessen angestellt sein werden. dpa