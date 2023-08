Missbrauchsverdacht in Frankfurter Kitas

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nach drei eingegangenen Strafanzeigen will die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Kindertagesstätten ermitteln. Wie eine Sprecherin der Behörde am Montag mitteilte, richten sich zwei der Anzeigen gegen einen Erzieher derselben Kindertagesstätte. Sie seien von Eltern eingereicht worden, nachdem ein vorheriges Ermittlungsverfahren gegen diesen Erzieher im Mai mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden war.

Frankfurt/Main - Die dritte Anzeige richtet sich den Angaben zufolge gegen einen Erzieher einer anderen Kindertagesstätte und wurde ebenfalls von Eltern eingereicht. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk über Verdachtssfälle in Frankfurter Kitas berichtet.

Eine Sprecherin des Frankfurter Bildungsdezernats gab zu aktuellen Verdachtsfällen in Frankfurt an, derzeit stünden vier Personen in vier Einrichtungen der Kinderbetreuung im Verdacht, sexuelle Übergriffe an Kindern begangen zu haben. Sie seien derzeit nicht im Dienst. dpa