Mit Kolo Muani bei Lewski Sofia: Hasebe und Larsson krank

Dino Toppmöller, neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Eintracht Frankfurt kann auch im Playoff-Hinspiel der Conference League am Donnerstag (19.00 Uhr/RTL+) bei PFC Lewski Sofia auf den französischen Starstürmer Randal Kolo Muani bauen. Der 24-Jährige gehört zum Kader des hessischen Fußball-Bundesligisten. Für den Vizeweltmeister hatte Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain ein Angebot von 70 Millionen Euro abgegeben.

Frankfurt/Main - Die Eintracht soll aber 100 Millionen Euro fordern. Nicht mit in die bulgarische Hauptstadt geflogen sind krankheitsbedingt Abwehrroutinier Makoto Hasebe und Mittelfeldspieler Hugo Larsson. Kapitän Sebastian Rode fehlt wegen einer Wadenverletzung. Das Rückspiel wird am 31. August in Frankfurt ausgetragen. dpa