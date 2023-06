Mit Laola und Feuerwehr: Wehen Wiesbaden feiert Aufstieg

Teilen

Spieler des SV Wehen Wiesbaden treffen zur Feier ihres Aufstieges in die 2. Bundesliga am Rathaus in Wiesbaden ein. © Boris Roessler/dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hat auch am Tag nach seiner Zweitliga-Rückkehr kräftig gefeiert. Das Team von Trainer Markus Kauczinski war am Mittwoch zunächst auf dem Markt in Taunusstein unterwegs und ließ sich dort bei herrlichem Wetter von den Fans bejubeln. Kauczinski setzte euphorisch zur Laola-Welle an und heizte die Stimmung unter den Anhängern weiter an.

Taunusstein/Wiesbaden - Die Profis um Benedict Hollerbach standen für zahlreiche Autogramme und Fotos bereit, unter anderem mit der Feuerwehr Taunusstein. Im Anschluss ging es für die Hessen ins Rathaus in Wiesbaden, wo die Sause fortgesetzt wurde.

Der SVWW ist zum dritten Mal nach 2007 und 2019 in die 2. Bundesliga aufgestiegen. In der neuen Spielzeit warten unter anderem Duelle mit dem FC Schalke 04, dem Hamburger SV, Hertha BSC sowie dem 1. FC Nürnberg. Die Zweitliga-Relegation gegen Arminia Bielefeld hatte die Kauczinski-Elf bravourös gemeistert und nach dem 4:0-Hinspielsieg auch die zweite Partie gewonnen, diesmal mit 2:1. dpa